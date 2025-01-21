Трамп подписал десятки документов меньше чем за час

Президент США Дональд Трамп в первый день в Белом доме подписал несколько десятков документов меньше чем за час. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, у него ушло на это 47 минут и 5 секунд.

Ранее Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений своего предшественника Джо Байдена, а также еще ряд документов, в том числе о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. Впервые за 40 лет она прошла внутри здания Капитолия. При этом новый глава Белого дома не положил руку на Библию, когда принимал присягу.