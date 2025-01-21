В США раскритиковали Маска за неоднозначный жест на инаугурации Трампа

Член палаты представителей от Демократической партии в штате Нью-Йорк Джерри Надлер резко раскритиковал миллиардера Илона Маска, который, празднуя инаугурацию Дональда Трампа, вскинул правую руку в жесте, похожем на нацистское приветствие. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

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Он подчеркнул, что такие действия со стороны миллиардера и предпринимателя недопустимы.

«Этому отвратительному жесту нет места в нашем обществе, и он принадлежит самым темным главам человеческой истории. Я призываю всех своих коллег объединиться и осудить этот ненавистный жест за то, чем он является: антисемитизмом», — написал Надлер.

Маск выступил с речью на Capital One Arena в Вашингтоне. Во время нее руководитель компаний SpaceX и Tesla начал яростно размахивать кулаками и жестикулировать в разные стороны, заявив, что именно так ощущается победа. Завершая свою речь, Маск прикоснулся к своему сердцу, а затем поднял руку и поприветствовал сторонников.

Вероятно, миллиардер исполнил «Салют Беллами» – ритуал произнесения клятвы верности флагу США. Во время него правая рука поднимается к груди, потом резко вскидывается вверх и направляется прямо на флаг. Этот ритуал впервые выполнил Френсис Беллами на Дне Колумба 12 октября 1892 года.