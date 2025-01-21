Пока вы спали: кнопка Трампа для колы и отмена 78 решений Байдена

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Макрон высказался о конце конфликта на Украине после инаугурации Трампа

Конфликт в Украине не завершится ни завтра, ни послезавтра, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению французского лидера, западные союзники обязаны продолжать оказывать поддержку киевскому режиму в интересах собственной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

"Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра", — сказал он.

Трамп отменил 78 решений Байдена

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий 78 решений, принятых его предшественником Джо Байденом. Об этом было объявлено на митинге нового главы государства в Вашингтоне сразу после его инаугурации, пишет РИА Новости.

"Первый документ, который подписывает президент Трамп, — это аннулирование 78 решений эпохи Байдена," — говорится в заявлении.

Отмечается, что среди отмененных решений — исполнительные указы, меморандумы и другие меры.

Маск на параде Трампа показал жест, похожий на нацистское приветствие

Миллиардер и глава нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск на параде в честь президента Дональда Трампа после его инаугурации продемонстрировал жест, который напомнил нацистское приветствие, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на арене Capital One в Вашингтоне. Маск вышел к гостям в приподнятом настроении, не скрывая своих радостных эмоций от инаугурации Трампа.

Отмечается, что миллиардер поблагодарил присутствующих за избрание Трампа, после чего продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие.

Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы

Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы, которую в 2021 году убрал экс-президент Джо Байден, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Кнопка, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе", - говорится в публикации.

Отмечается, что в кабинете также появились новые серебряные фигурки орлов.

Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения, сообщает РИА Новости.