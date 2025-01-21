Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Трамп подписал указ, ограничивающий получение гражданства по праву рождения
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информационную бюллетень.
По его словам, США — единственная страна в мире, где действовали подобные правила.
Указ запрещает федеральным агентствам выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданам США.
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Распоряжение, которое распространяется на детей, родившихся по истечении 30 дней с момента принятия меры, будет применяться в случаях, когда родители находятся в США незаконно, а также в ситуациях, когда мать временно находится в стране, например, по визе, а отец не является американским гражданином.
Некоторые сторонники жесткой линии в вопросах миграции, отмечает CNN, считают, что дети нелегальных иммигрантов не подпадают под юрисдикцию США и не должны считаться гражданами в соответствии с Конституцией.
Во время инаугурации, состоявшейся 20 января, Трамп заявил, что введет общенациональный режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и отправит туда войска, чтобы «остановить вторжение нелегальных мигрантов».
Ранее Трамп отменил десятки решений, принятых Байденом.