Трамп подписал указ о создании структуры во главе с Илоном Маском

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник в Белом доме указ о создании структуры по повышению эффективности работы правительства, которую возглавит миллиардер Илон Маск.

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"Указ по повышению эффективности работы правительства", - сказал помощник президента перед тем, как Трамп подписал документ.

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Журналисты поинтересовались у главы государства, получит ли Маск помещение в западном крыле Белого дома, где расположены Овальный кабинет и кабинеты ближайших помощников и советников президента.

"Нет, он получит аппарат в 20 человек, которых нанимали для того, чтобы они следили за тем, чтобы все это было реализовано", - цитирует ТАСС ответ американского лидера.

Напомним, 20 января Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия.

Илон Маск на митинге, состоявшемся сразу после инаугурации Дональда Трампа, начал размахивать руками, заявив, что именно так ощущается победа. Предприниматель также несколько раз сказал, что очень рад началу работы администрации Трампа.