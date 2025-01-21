Трамп утверждает, что Зеленский настроен на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине.

«Зеленский хочет заключить сделку», — цитирует политика ТАСС.

На Украине высказались о судьбе Зеленского после инаугурации Трампа

Кроме того, Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные действия между Россией и Украиной должны быть прекращены.