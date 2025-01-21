Трамп утверждает, что Зеленский настроен на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Трамп утверждает, что Зеленский настроен на сделку по Украине
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«Зеленский хочет заключить сделку», — цитирует политика ТАСС.

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Кроме того, Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные действия между Россией и Украиной должны быть прекращены.

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