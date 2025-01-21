Трамп отменил 78 указов и меморандумов Байдена

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, принятых в ходе президентства его предшественника-демократа Джо Байдена. В их числе - исполнительные указы, меморандумы и другие меры.

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"Первый документ, который подписывает президент Трамп, это аннулирование 78 решений эпохи Байдена," - цитирует РИА Новости объявление, прозвучавшее в ходе митинга, который состоялся после инаугурации политика.

Трамп сообщил, что отменит примерно 80 мер администрации Байдена

Трамп также ввел "регуляторный мораторий", запрещающий федеральным ведомствам США выпускать новые нормативные акты до тех пор, пока текущая администрация не установит полный контроль над работой правительства.

Напомним, еще в преддверии инаугурации Трамп пообещал, что в первый же день аннулирует все "глупые и радикальные" указы администрации Байдена. Он также добавил, что американцев ждет много веселья.

Ранее Трамп не раз критиковал политику своего предшественника и заявлял, что готов пересмотреть все решения, принятые за четыре года его правления.