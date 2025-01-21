Трамп распорядился о выходе США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повторном выходе Штатов из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый глава Белого дома подписал документ в присутствии своих сторонников в спортивно-концертном комплексе Capital One в Вашингтоне.

Парижское соглашение по климату приняли в декабре 2015 года. Данное соглашение регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Трамп сообщил, что отменит примерно 80 мер администрации Байдена

В частности, страны, участвующие в договоре, должны составить национальные планы по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов, чтобы в середине века выйти к "углеродной нейтральности". Государства также обязуются сдержать рост среднемировой температуры в пределах двух градусов.

Власти США уже выходили из данного соглашения в ноябре 2019 года – во время первого президентства Трампа. После вступления в должность следующего лидера страны Джо Байдена Штаты вновь присоединились к договору в феврале 2021 года.

20 января Дональд Трамп принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации, вступив в должность 47-го американского президента. Республиканец произнес традиционные слова присяги, держа при этом руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

После мероприятия Трамп выступил с речью, заявив о начале "золотого века" Америки. Он пообещал, что вернет в страну свободу слова, отправит астронавтов установить флаг США на Марсе и прочее.