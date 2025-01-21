WSJ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы.

«Кнопка, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе», — пишет The Wall Street Journal.

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Кроме того, по данным издания, в кабинете также появились новые серебряные фигурки орлов, а на столе у камина стоит бюст бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля.

Ранее в Daily Mail писали, что Трамп первым делом вернёт бюст Черчилля в Белый дом.