WSJ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы
Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы.
«Кнопка, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе», — пишет The Wall Street Journal.
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Кроме того, по данным издания, в кабинете также появились новые серебряные фигурки орлов, а на столе у камина стоит бюст бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля.
Ранее в Daily Mail писали, что Трамп первым делом вернёт бюст Черчилля в Белый дом.