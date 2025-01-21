CNN: Трамп не положил руку на Библию, когда принимал присягу

Избранный президент США Дональд Трамп не положил левую руку на Библию, когда принимал присягу. При этом, как передаёт CNN, первая леди Меланья Трамп во время инаугурации супруга протянула ему две Библии — так же, как она сделала это восемь лет назад.

«Но на этот раз президент не положил на них левую руку, когда принимал присягу», — говорится в публикации.

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Телеканал при этом добавил, что конституция не обязывает президента класть руку на Библию или любой другой религиозный текст во время принятия присяги.

Ранее американский предприниматель и политик Илон Маск в своём выступлении на параде Трампа после инаугурации показал жест, напоминающий нацистское приветствие, однако его жест в сети толкуют по-разному.