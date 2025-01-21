Комитет сената США одобрил кандидатуру на пост госсекретаря

Комитет по международным делам сената США единогласно одобрил кандидатуру сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря страны. Это следует из результатов голосования, передает портал Axios.

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За него проголосовали все 22 члена комитета. Кандидатуру Рубио предстоит утвердить полному составу верхней палаты американского Конгресса.

Будущий госсекретарь США Марко Рубио уклонился от некоторых вопросов в Сенате

Кроме того, комитет по разведке также утвердил бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ).