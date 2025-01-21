В США предупредили генсека НАТО об угрозе из-за Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп «перекроет кислород» НАТО, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, глава государства поступит таким образом ради спасения США. Риттер прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, поздравившего Трампа с инаугурацией и отметившего, что благодаря альянсу Запад сможет достичь мира через силу.

Трамп ждет от стран НАТО повышения расходов на оборону

«Ты последний генеральный секретарь тонущего корабля под названием НАТО. Трамп вас не спасет», — предупредил его экс-разведчик.

Ранее Трамп захотел заставить НАТО увеличить расходы на оборону альянса до 5 процентов от ВВП стран — участниц блока. По данным Financial Times, глава государства может согласиться на целевой показатель в 3,5 процента.