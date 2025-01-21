Зеленский назвал президентство Трампа шансом на мир

Владимир Зеленский заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США является шансом на мир, которым следует воспользоваться. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Зеленский назвал Трампа сильным человеком. Он пожелал новому главе Белого дома и всем Соединённым Штатам успехов.

«Украинцы готовы работать вместе с американцами ради достижения мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский поздравил Трампа с вступлением в должность

Ранее в СМИ написали о «трёх просьбах Зеленского» пригласить его на инаугурацию Трампа. Он говорил, что хотел бы посетить это мероприятие. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что его так и не пригласили на эту церемонию.