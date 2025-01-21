Над Белым домом подняли приспущенный из-за траура флаг США

Флаг над Белым домом, официальной резиденцией американских президентов, снова подняли после того, как новый глава государства Дональд Трамп подписал первые указы. Полотнище можно было увидеть в онлайн-трансляции NBC News по случаю его вступления в должность.

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Флаг был приспущен после смерти 39-го президента США Джимми Картера 29 декабря. Предшественник Трампа Джо Байден распорядился приспустить на 30 дней флаги США в Белом доме, на общественных зданиях, военных постах, ​​военно-морских станциях и военно-морских судах, на американских посольствах, консульских и других учреждениях за рубежом.

Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами

В начале января Трамп допустил проведение инаугурации с приспущенными флагами. Он отметил, что в этом случае вступление в должность с приспущенными флагами станет первым в истории США и «никто не хочет этого видеть».

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки, и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Трамп назвал день своей инаугурации днем освобождения.