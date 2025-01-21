Над Белым домом подняли приспущенный из-за траура флаг США

Над Белым домом подняли флаг, приспущенный после смерти Картера
Флаг над Белым домом, официальной резиденцией американских президентов, снова подняли после того, как новый глава государства Дональд Трамп подписал первые указы. Полотнище можно было увидеть в онлайн-трансляции NBC News по случаю его вступления в должность.
Флаг был приспущен после смерти 39-го президента США Джимми Картера 29 декабря. Предшественник Трампа Джо Байден распорядился приспустить на 30 дней флаги США в Белом доме, на общественных зданиях, военных постах, военно-морских станциях и военно-морских судах, на американских посольствах, консульских и других учреждениях за рубежом.
Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами
В начале января Трамп допустил проведение инаугурации с приспущенными флагами. Он отметил, что в этом случае вступление в должность с приспущенными флагами станет первым в истории США и «никто не хочет этого видеть».
В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки, и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.
Ранее Трамп назвал день своей инаугурации днем освобождения.