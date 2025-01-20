Маск эмоционально отреагировал на одну фразу Трампа на инаугурации

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не смог сдержать радость после слов президента США Дональда Трампа о покорении Марса во время своей инаугурационной речи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети американского предпринимателя.

Ранее Трамп на инаугурации заявил о намерении отправить американских астронавтов на Марс, чтобы они установили там флаг США.

«Америка отправляется на Марс», — отреагировал на это Маск, прикрепив к посту видео своей реакции на слова президента Соединенных Штатов.

На кадрах предприниматель поднимается со своего места, восторженно кричит и поднимает большие пальцы вверх. После этого он, продолжая улыбаться, аплодирует Трампу.