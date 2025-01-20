Илон Маск на параде Трампа показал жест, похожий на нацистский

Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск в ходе выступления на президентском параде вступившего в должность Дональда Трампа продемонстрировал жест, схожий с нацистским приветствием. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Илон Маск не стал скрывать эмоций после вступления Трампа в должность президента. В порыве радости он вскинул правую руку вверх. В соцсетях посчитали, что это было похоже на фашистское приветствие», — говорится в публикации RT.

Ранее появилась информация о том, что в инаугурации Трампа примет участие Маск, а также основатель Amazon Джефф Безос. Известно, что владелец соцсети X займет пост главы Департамента по повышению эффективности госуправления.