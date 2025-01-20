Жена Трампа решила принять более активное участие в его политике

Супруга вступившего в должность президента США Дональда Трампа Мелания решила принять более активное участие в его политике.

Об этом сообщает CNN.

«Первая леди Мелания Трамп решила провести второй срок своего мужа более активно, часто присутствуя на встречах с ним и другими ключевыми членами его команды. Она также собирается давать новому президенту США советы по различным вопросам», — говорится в тексте.

Ранее Трамп официально вступил в должность президента США, став 47-м по счету главой государства. Во время своей инаугурационной речи он заявил, что с его приходом в Соединенных Штатах начинается «золотой век».