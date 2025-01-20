Фицо рассказал, где могут пройти мирные переговоры по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция может принять на своей территории переговоры "основных игроков" и положить конец украинскому конфликту.

Как сообщил словацкий портал Teraz, Фицо подчеркнул, что Братислава "не стремится организовать встречу на высшем уровне, а проводит мероприятия мирного характера на более низких уровнях". Словацкий премьер полагает, что мирные переговоры на высшем уровне должны состояться в стране, "которая абсолютно нейтральна в этом вопросе и не имеет отношения к Международному уголовному суду".

Ранее Фицо сообщил, что действующее правительство Словакии никогда не поддержит отправку словацких военных на Украину и членство Киева в НАТО, так как это бы привело к третьей мировой войне.