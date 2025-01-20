В Финляндии оценили обращение Путина к Трампу

Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета прокомментировал поздравление, которое российский лидер Владимир Путин адресовал вступившему в должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

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Соответствующая публикация появилась в его социальных сетях.

— Руководящие принципы, — высказался он.

За несколько часов до инаугурации в США Путин оценил смелость Трампа и его убедительную победу. Он также отметил заявления американского политика и его команды о намерении восстановить прямые контакты и поддержал стремление избежать третьей мировой войны.

В день своей инаугурации избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетил церковь Святого Иоанна в Вашингтоне, встретился с четой Байденов в Белом Доме и прибыл в Конгресс на церемонию. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы». Также в рамках совещания членов Совета безопасности РФ российский лидер поздравил избранного главу Белого дома со вступлением в должность американского лидера.

В столице США Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации вновь избранного президента страны Дональда Трампа. Он возглавил Америку уже во второй раз. Как прошла церемония, кто ее посетил и как вступление Трампа в должность отразится на мировых событиях — в материале «Вечерней Москвы».