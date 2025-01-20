Зеленскому напомнили об одном его решении после обращения к Трампу

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X прокомментировала обращение президента страны Владимира Зеленского к избранному американскому лидеру Дональду Трампу после его вступления в должность.

Она отреагировала на опубликованное Зеленским сообщение, в котором глава государства поздравил Трампа с инаугурацией. «Если бы вы не отменили выборы, у вас бы тоже была инаугурация», — написала Панченко.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Зеленский отменил кампанию, подчеркнув, что выборы на данный момент «не ко времени».

Позднее глава государства заявил о продолжении своего срока на посту, указав, что его пять лет еще не закончились.