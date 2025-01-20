Трамп вступил в должность 47-го президента США: главное

Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. «Рамблер» собрал главные его заявления.

Внутренняя политика

Во время своей инаугурационной речи Трамп заявил, что в первый же день своего президентства утвердит ряд указов «исторического характера». В частности, он пообещал ввести режим ЧС на границе с Мексикой и отправить туда войска, чтобы остановить «вторжение» нелегальных мигрантов. Также он намерен объявить все наркокартели в стране террористическими организациями.

«При администрации Трампа в официальной политике американского правительства будет признано только два гендера: мужской и женский», — сказал Трамп, добавив, что «уберет мужчин из женского спорта».

Среди других его общений, касающихся внутренней политики, также было возвращение свободы слова, восстановление суверенитета и справедливости через прекращение использования Минюста в политических целях и режим чрезвычайного положения в сфере энергетики с целью стимулирования добычи энергоресурсов.

Внешняя политика

Трамп заявил, что Мексиканский залив скоро будет переименован в Залив Америки, а Панамский канал вернется под контроль США. Кроме того он анонсировал выход Вашингтона из Парижского соглашения по климата и отправку американских астронавтов на Марсе, где они водрузят флаг Соединенных Штатов.

По словам Трампа, с его приходом в Соединенных Штатах начинается «золотой век», поскольку скоро она станет «больше и гораздо исключительнее». Добиться этого он намерен с помощью «самой сильной армии, которую когда-либо видел мир», ее целью станет «победа над врагами США». При этом Трамп пообещал быть «миротворцем и объединителем», чей успех будет измеряться «не только победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать». Он заверил, что «мощь США» остановит все войны и принесет новый дух единства в мир.

Россию и Украину президент США ни разу не упомянул в своей инаугурационной речи.