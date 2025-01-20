На инаугурацию Трампа его команда собрала рекордные 250 млн долларов

Команда Дональда Трампа собрала на его инаугурацию рекордные 250 млн долларов пожертвований. Для сравнения: в 2017 году эта сумма составляла 107 млн долларов, сообщает ABC News. В основном это взносы частных лиц и корпораций.

Среди крупных спонсоров — компании Meta (признанная в России экстремистской), Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber, каждая из которых выделила по 1 млн долларов. Средства нужны на оплату сопутствующих инаугурации мероприятий и празднеств.