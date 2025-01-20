Официальный аккаунт президента США в X перешел к Трампу

Официальный аккаунт президента США @POTUS в X перешел от Джо Байдена к Дональду Трампу, следует из данных на платформе.

"Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - следует из описания аккаунта.

В качестве фотографии в аккаунте установлен официальный инаугурационный портрет Дональда Трампа.

Число подписчиков аккаунта обнулилось и на данный момент составляет 2,1 тыс. Ранее их насчитывалось 26 млн.

При передаче аккаунтов Белого дома (@WhiteHouse), президента и первой леди США (@POTUS и @FLOTUS), вице-президента (@VP) и пресс-секретаря (@PressSec) в 2021 году доступ к ним сначала получило Национальное управление архивов и документации, после чего аккаунт 45-го главы Соединенных Штатов получил название @POTUS45, а его подписчики также не перешли Джо Байдену.

У нового американского лидера есть два основных аккаунта в X, причем в личном аккаунте у Трампа 98,6 млн подписчиков. Во время первого президентского срока Трамп по большей части использовал личную учетную запись для публикации своих заявлений.

Трамп стал вторым в истории США президентом, занимавшим высший государственный пост с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885-1889 гг. и в 1893-1897 гг.). Теперь Трамп 45-й и 47-й президент США.