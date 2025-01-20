Трамп введет режим ЧС на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и направит туда войска. Его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что намерен подписать ряд исторических указов, с помощью которых его администрация начнет «полное восстановление США и революцию здравого смысла», уже сегодня, 20 января.

«Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе и отправлю туда войска. Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли», — сказал он во время своей инаугурационной речи в центральном зале Конгресса — Ротонде.

Также Трамп заявил, что объявит все наркокартели террористическими организациями.