Байден помиловал членов своей семьи

Глава США Джо Байден в последние часы своего президентства превентивно помиловал ряд членов своей семьи. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Там говорится, что Байден использует «свои полномочия в соответствии с конституцией» США, чтобы помиловать своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу последнего Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. При этом отмечается, что помилования «не следует ошибочно воспринимать как признание того, что они совершили правонарушения».

«Моя семья подвергается непрекращающимся нападкам и угрозам, мотивированным исключительно желанием причинить мне боль, что является наихудшим проявлением ангажированной политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападения прекратятся», — приводятся в тексте слова Байдена.

Также он помиловал Джеральда Лундергана и Эрнеста Уильяма Кромарти. Указывается, что после выхода из тюрьмы первый стал основателем некоммерческого фонда, помогающего заключенным, а второй — учредил стипендию для нуждающихся молодых людей и участвует в деятельности религиозного сообщества. Кроме того Байден смягчил пожизненное заключение, наложенное на Леонарда Пельтье, заменив его на домашнее. По информации Белого дома, Пельтье страдает от серьезных заболеваний.