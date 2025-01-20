В Раде поставили под вопрос существование Украины как государства

Существование Украины как государства все еще остается для всех «открытым вопросом». Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью изданию «Украинская правда».
По ее словам, страна вошла в турбулентность.
«Мы государство-ребенок, с инфантильным населением, инфантильными структурой и возможностями государственного управления, с недоразвитой армией», — заявила депутат.
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По мнению Безуглой, «попытка государственности в начале XX столетия ничем не закончилась».
«Страны, которым меньше полстолетия <...> часто просто переживали коллапс. <...> Сейчас нам 30 лет, это очень мало», — отметила она.