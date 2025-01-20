Бравший интервью у Зеленского блогер прокомментировал его мат в адрес Путина

Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, который брал интервью у Владимира Зеленского, раскритиковал его за оскорбительные выражения в адрес президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский во время трехчасового интервью Фридману несколько раз матом. В частности, он применил нецензурную лексику в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом СВО, а также использовал оскорбительные выражения в темах, которые касались Путина.

Комментируя это, блогер отметил, что дал «Зеленскому все шансы показать готовность к переговорам», но вместо этого он предпочел говорить очень грубые слова в адрес президента РФ.

«Грубые неуважительные слова, хоть и имеют силу, могут навредить переговорам. Миротворчество в этой ситуации требует компромисса во избежание дальнейших смертей и страданий. И я считаю, что для этого нужно относиться к другому лидеру с той серьезностью, которой вы ожидаете от него в свой адрес. Этого я и добивался», — добавил Фридман.

Он уверен, что выступление Зеленского в интервью могло стать исторической возможностью достичь мира, которая теперь не появится «еще долгое время».