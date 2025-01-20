Эрдоган высказался о дружбе с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на продолжение дружбы с президентом США Дональдом Трампом и сообщил, что намерен обсудить с ним урегулирование украинского конфликта.

"Безусловно, для нас является очень важным продолжение нашей дружбы [с Трампом], которая была в его первый президентский срок. У меня была встреча с ним на следующий день после его победы на выборах. У нас были промежуточные переговоры. Поскольку Трамп настойчиво говорил, что прекратит конфликт между Россией и Украиной, мы продолжим с ним контакты и сделаем все от нас зависящее в этом отношении. Мы выступаем за мир. <...> Надеюсь, мы обсудим эти вопросы на встречах с господином Трампом и предпримем соответствующие шаги", - сказал Эрдоган по итогам переговоров в Анкаре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Президент Турции также пожелал Трампу, чтобы его второй президентский срок "принес пользу всему человечеству".