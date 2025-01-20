Историк оценил идею Трампа рассекретить материалы об убийстве Кеннеди

Рассекретив материалы об убийстве президента США Джона Кеннеди, избранный американский глава Дональд Трамп разрушит официальную версию покушения. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал главный научный сотрудник Института США и Канада Владимир Батюк.

Ранее Трамп во время митинга пообещал рассекретить материалы об убийстве Кеннеди. Также он заявил, что раскроет архивные документы о покушениях на сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга-младшего.

Батюк считает, что, если избранный президент США сделает это, то разразится «неслыханный скандал».

«Там, в этих засекреченных документах, есть очень много такого, что не оставляет камня на камне от официальной версии. Если президент отдаст такой приказ, придется его выполнять», — добавил он.

По его мнению, раскрытие информации об убийстве Кеннеди укажет на деятельность глубинного государства, которое существовало уже тогда.

Напомним, что Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года, пробыв на посту президента менее трех лет. В результате расследования было установлено, что убийцей является Ли Харви Освальд. При этом через два дня после задержания он был застрелен.