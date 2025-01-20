Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что страны Запада готовят Киев к территориальным потерям. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Снегирева, страны Запада начинают проталкивать эту идею с помощью СМИ. К такому выводу он пришел после статьи в американском издании Bloomberg о том, что на потенциальных мирных переговорах Россия будет настаивать на сохранении занятых территорий.

«То есть фактически Bloomberg дает понять, и дает, скажем так, на общее обозрение предложение Российской Федерации по поводу окончания войны», — заявил Снегирев.

Помимо этого эксперт также считает, что власти США используют Bloomberg как «сливной бачок» для формирования той повестки дня, которая нужна Вашингтону.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности заявил, что Белый дом допускает возможность потребовать от Украины признать территориальные потери.