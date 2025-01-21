Трамп начал процесс переименования Мексиканского залива в Американский

Президент США Дональд Трамп одним из своих первых указов распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается, что залив играл важную роль в торговле во времена становления США, и сегодня его природные ресурсы остаются центральными для экономики Соединенных Штатов. Это регион, богатый нефтью и газом, здесь промышляют американские рыболовы, принося миллионы долларов экономике США.

"Залив будет продолжать играть ключевую роль в формировании будущего Америки и мировой экономики, и в знак признания этого процветающего экономического ресурса и его критической важности для экономики нашей страны и ее народа я распоряжаюсь, чтобы он был официально переименован в Американский залив", - говорится в указе, подписанном Трампом.

По его требованию, министр внутренних дел США должен в течение 30 дней "предпринять все соответствующие действия для переименования залива". Глава МВД также должен обновить данные в Информационной системе географических названий, которая содержит названия и информацию о расположении более чем двух миллионов физических и культурных объектов, находящихся в США на подконтрольных им территориях. Все указания на Мексиканский залив оттуда должны быть удалены. А также из всех других документов, карт и справочников.

Стоит отметить, что переименование залива коснется США и тех стран, которые пожелают это признать. Дело в том, что единой официально всеми признанной географической карты мира на данный момент не существует. Страны стараются стандартизировать географические названия, но не всегда находят между собой понимание.

В мире существует Группа экспертов по географическим названиям ООН (ГЭГНООН), действующая при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). Именно она прилагает усилия для стандартизации названий, но ее решения имеют лишь рекомендательных характер.

В состав Группы входят свыше 400 экспертов из более чем 100 стран. Заседания проводятся раз в пять лет, однако текущая работа ведется непрерывно. 24 отдела лингвистов и географов занимаются организацией учебных курсов, оцифровкой данных, составлением и распространением среди членов ООН справочников географических названий и стандартизацией латинизированных вариантов написания топонимов.

Согласно правилам, принятым резолюцией ЭКОСОС 2018/264 от 24 июля 2018 года, ГЭГНООН принимает решения коллегиально, а это значит, что единую версию названия должны единодушно разделять все участники. Голосуют на заседаниях Группы только по процедурным вопросам - длительность и порядок выступлений, продолжительность заседания и так далее. Сами географические названия - которые, напомним, носят рекомендательный характер - должны быть представлены, а затем приняты на Конференции ООН по стандартизации географических названий консенсусным решением.

Однако любая страна при этом может на национальных картах именовать по своему любой географический объект. Заставить ее принять общепринятое название никто не может.