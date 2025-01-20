Политолог прокомментировал новости о разводе Барака и Мишель Обамы

Британские СМИ заявили о возможном разводе Мишель и Барака Обамы. Супруга экс-президента отказалась посетить с ним несколько публичных мероприятий.

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В частности, она не пришла на прощание с бывшим американским президентом Джимми Картером, где Барак Обама, что-то обсуждал с избранным главой США Дональдом Трампом.

Слухи об их разводе ходили и ранее. Экс-президенту приписывали роман с актрисой Дженнифер Энистон, известной по роли в сериале «Друзья», однако она опровергла это, заявив, что дружит с его супругой.

Политолог Сергей Марков полагает, что интерес к таким обсуждениям связан с тем, что бывший глава США и его жена очень популярны.

— Мишель Обама могла бы победить на выборах президента США, но не пошла. Она до сих пор недовольна выбором Джо Байдена в качестве преемника Камалы Харрис, у нее не было никаких шансов против Трампа. Плюс у них в семье действительно есть некоторые проблемы. Мишель несколько мужеподобна, что дало повод для огромного количества публикаций на тему того, что она на самом деле мужчина. Барак вызывает вопросы из-за его мягкости и пластичности. Можно сказать, что это от интеллектуализма, а можно предположить, что из-за гомосексуализма*, — прокомментировал aif.ru популярность темы развода в таблоидах Марков.

Во время выборов Барак Обама и его жена Мишель поддержали кандидатуру Камалы Харрис в предвыборной гонке. Экс-президент стал своего рода наставником для Харрис и активно делился с ней опытом.

Сводный брат Барака Обамы Малик Обама заявлял, что политик до сих пор управляет страной и будет играть важную роль в случае победы Харрис.

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