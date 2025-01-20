Бундестаг может запретить «Альтернативу для Германии»

Бундестаг может обсудить возможный запрет «Альтернативы для Германии». Об этом пишет издание Zeit.

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Если бундестаг поддержит эту инициативу, окончательное решение о запрете партии будет принимать Федеральный суд. 23 февраля в ФРГ состоятся парламентские выборы.

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики Евросоюза и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежное организация партии была признана в Германии экстремистской.

До этого американский предприниматель Илон Маск запостил лозунг кандидата на пост канцлера ФРГ из ультраправой АдГ Алисы Вайдель «Сделаем Европу снова великой».