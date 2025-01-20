Избранный президент США Дональд Трамп в первый день своего президентства хочет подписать меморандум, который поручит федеральным агентствам оценить торговые отношения с КНР, Канадой и Мексикой. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ведомства должны будут провести анализ торговых дефицитов, недобросовестных торговых практик, манипуляций с валютой, а также проконтролировать соблюдение Китаем условий торговой сделки 2020 года.

Документ также содержит поручение провести исследования по контрафактной продукции и освобождению от тарифов товаров стоимостью менее $800.

Дональд Трамп 20 января 2025 года возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.