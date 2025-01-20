Дональд Трамп вместе с супругой Меланией в понедельник, 20 января, начал мероприятия своего инаугурационного дня с посещения богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, которая известна как «Церковь президентов».

Супруги не ответили на вопросы журналистов, стоявших на расстоянии от них и наблюдавших за их прибытием. Сообщается, что после богослужения Трамп с Меланией направятся в Белый дом, где они поучаствуют в традиционном утреннем чаепитии, которое организовывают Джо и Джилл Байден. Оттуда президенты с супругами отправятся на Капитолийский холм, трансляцию их посещения церкви Святого Иоанна вел телеканал Fox News.

Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

Дональд Трамп официально вступит в должность 20 января. Он принесет присягу у Капитолия — официальной резиденции Конгресса США в Вашингтоне — и выступит с инаугурационной речью. Где пройдет церемония и кого новоизбранный американский лидер позвал на мероприятие — в материале «Вечерней Москвы».

Согласно сообщениям СМИ, церемония инаугурации Дональда Трампа пройдет в закрытом помещении из-за холодной погоды на улице. Уточняется, что мероприятие планируют провести в ротонде Капитолия, но точная локация инаугурационного парада и других празднований еще неизвестна. Это решение застало врасплох тысячи американцев: конгрессмены узнали о нем через средства массовой информации и вскоре начали отвечать на многочисленные звонки от граждан, имеющих авиабилеты. Помимо этого, внутри ротонды Капитолия уже начался монтаж новой трибуны.