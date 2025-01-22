Юн Сок Ёль отказался признавать введение военного положения преступлением

Третья попытка следователей Управления расследования преступлений высокопоставленных должностных лиц (УРПВДЛ) Республики Корея допросить находящегося в камере предварительного заключения президента страны Юн Сок Ёля закончилась неудачей. В среду глава государства вновь отказался общаться со следователями, однако днем ранее принял участие в заседании Конституционного суда, где назвал оправданным свое решение с 3 на 4 декабря 2024 г. ввести военное положение. По версии Юна, заявление о введении военного положения было лишь "формальностью", а он на самом деле не собирался действовать в полную меру, с мобилизацией войск.

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В среду 22 января представители Управления расследования преступлений высокопоставленных должностных лиц (УРПВДЛ) предприняли очередную попытку допросить президента РК Юн Сок Ёля, который, согласно решению суда, заключен под стражу в связи с подозрениями по поводу попытки мятежа и злоупотреблений полномочиями при введении военного положения. Следователи явились при этом лично в пригород Сеула Ыван, где находится следственный изолятор столицы. Однако все закончилось так же, как и предыдущие попытки: президент через своих адвокатов передал, что он уже "все сказал следователям" и не намерен с ними общаться. Сотрудники УРПВДЛ заявляли, что намерены "силой обеспечить" явку Юна на допрос, тем не менее этого не произошло. После нескольких часов ожидания в изоляторе следователи вернулись в свои офисы. Глава УРПВДЛ О Дон Ун выразил сожаление в связи с подобным поведением главы государства.

Таким образом, Юн Сок Ёль был на допросе лишь однажды - 15 января, в тот же день, когда при поддержке нескольких тысяч полицейских следователи смогли заставить Юна покинуть резиденцию и проследовать в следственный изолятор согласно выданному судом ордеру на задержание. Правда и тогда Юн ничего не сказал, отказался от видеофиксации процесса и не подписал протокол допроса. По версии президента, таким образом "он все сказал, что хотел". Юн и его адвокаты считают свое задержание незаконным, как и действия следователей.

В отношении же Конституционного суда президент Юн избрал иную тактику. Во вторник 21 января состоялись слушания по делу об объявленном парламентом президенту импичменту за введение военного положения. На эти слушания Юн Сок Ёль прибыл и выступил лично. Судьям он защищал свое решение, назвав введение военного положения законным, оправданным и частью процесса госуправления. По его версии, он вынужден был на это пойти в связи с подозрениями по поводу подтасовок на выборах, а также действий парламента, где доминирует оппозиция. Отметим, что слухи о подтасовках до сих пор никак не подтвердились, парламент же блокировал многие решения президента, но использовал для этого законные рычаги - большинство голосов.

Примечательно, что Юн Сок Ёль введенное в начале декабря военное положение, которое шокировало многих рядовых корейцев и удивило весь мир, он назвал "лишь формальностью", заверив, что не собирался его реализовывать и мобилизовывать в полной мере армию. Данные объяснения в интернете встретили саркастические комментарии с стиле - мол, сказал, что "ворвался в банк с оружием, положил всех на пол, но грабить не собирался - это была просто формальность, а не ограбление".

Ожидается, что следователи вне зависимости от желания президента участвовать в допросах намерены предъявить Юн Сок Ёлю обвинения. Считается, что он вступил в сговор с ныне уже бывшим министром обороны РК Ким Ён Хёном с целью организации мятежа и допустил при этом значительные злоупотребления полномочиями, которые ему положены как главе государства. Сам Юн Сок Ёль считает себя невиновным, а действия следователей и судей, выдавших ордер на его арест, незаконными.