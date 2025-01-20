Спикер Рады приехал в Литву и призвал тратить российские средства на Украину

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук приехал с визитом в Литву и призвал Европейский союз тратить замороженные российские средства на восстановление Украины.

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Об этом сообщает в Telegram телеканал «Рада».

«Указал на важность усиления санкций против России и использования замороженных активов агрессора для восстановления Украины», — заявил парламентарий.

Он добавил, что такая Европа должна пойти на такие меры, поскольку в российских дронах якобы много запчастей западного происхождения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Лондон передал Киеву часть замороженных российских активов. По его словам, речь идет о сумме в три миллиарда долларов.