Советник Трампа заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией об окончании вооруженного конфликта. Об этом в эфире американского телеканала CBS News заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«И на самом деле, Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: "Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить этот конфликт"», — рассказал советник американского лидера.

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Уолтц также подчеркнул, что перед администрацией Трампа стоит вопрос о том, как создать условия для переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что для мирного урегулирования необходимо участие обеих сторон в процессе.