Почему Запад стал вводить санкции против Грузии? На этот вопрос ответил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, потому что Грузия в свое время не открыла "второй фронт" против России.

"У всего этого есть свои причины, - подчеркнул Каладзе. - Во-первых, мы не уступили страну, не включили ее в войну, не открыли "второй фронт".

И это "несмотря на то, что нас к этому призывали конкретные послы", добавил мэр и заявил, что на данном этапе он воздержится от того, чтобы называть имена и фамилии этих послов.

Во-вторых, отметил Каладзе, "санкциями и шантажом Грузию никто не запугает".

Он констатировал также: "Оказывается, то, что страна не присоединилась к санкциям против РФ, является преступлением".

Напомним, что США и некоторые страны Европы ввели санкции против отдельных представителей грузинской власти и правящей партии.