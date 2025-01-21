Шварценеггер отреагировал на слухи об отъезде из США из-за Трампа

Американский киноактер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отреагировал на слухи об отъезде из США из-за прихода к власти Дональда Трампа. На своей странице в соцсети X он опроверг появившиеся сообщения.

© Лента.ру

«Не верьте фейковым новостям. Я был рожден в Австрии, но сделан в Америке, и я никогда бы не покинул ее», — подчеркнул он.

Отмечается, что в сообщениях о планах Шварценеггера покинуть США говорилось о том, что актер якобы «устал от бреда Трампа».

Ранее стало известно, что американский актер Том Хэнкс покинул США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Артист отметил, что принял решение после того, как увидел результаты голосования, к которым он «не был готов».