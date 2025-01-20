Шварценеггер прокомментировал сообщения о желании покинуть США

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер призвал не верить слухам о том, что он покинул США из-за переизбрания Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

Шварценеггер разместил в соцсети X скриншот страницы, на которой утверждалось, что он «заявил об отъезде из Америки» из-за того, что якобы «устал от бреда Трампа». При этом страницу просмотрели более 500 тысяч раз.

«Не верьте фейковым новостям. Я родился в Австрии, но «сделан» я был в Америке, и я никогда не уеду», - заявил Шварценеггер.

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Он сопроводил свою запись фотографий, на которой одет в футболку и шляпу в расцветке американского флага и держит в руках сам флаг США.

Ранее Шварценеггер поддержал в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис, проигравшую в итоге выборы. Актер высказал тогда мнение, что Трамп не в состоянии решить проблемы американцев.