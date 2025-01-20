Польские консульства в США готовятся к депортациям поляков

Польские консульства в США готовятся к возможным депортациям поляков в связи с опасениями, что миграционные указы станут одними из первых, которые подпишет Дональд Трамп после инаугурации.

Об этом сообщил порталу Money.pl неназванный высокопоставленный сотрудник польского МИД.

"В последнее время мы главном образом занимались подготовкой консульств для потенциальной помощи людям, которых затронет акция против нелегальной миграции", - рассказал собеседник портала.

По данным газеты The Wall Street Journal, администрация избранного президента США Дональда Трампа приступит к реализации его предвыборных обещаний о массовой депортации нелегальных мигрантов 21 января, то есть на следующий день после вступления в должность.