В редакционной статье китайской государственной газеты Global Times отмечается, что телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа установил тон для отношений между Пекином и Вашингтоном в предстоящий период, вызвав позитивные ожидания от «хорошего старта».

— В критический момент, когда весь мир наблюдает, как две ведущие страны — Китай и США — будут выстраивать свои отношения в будущем, этот телефонный звонок имел особое значение, — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, этот звонок определил направление развития двусторонних отношений, и после него международное общественное мнение стало в основном позитивным.

Кроме того, они отметили, что после разговора трейдеры быстро начали раскупать биржевые фонды, связанные с китайскими фондовыми индексами, что, по их мнению, косвенно свидетельствует о мировых ожиданиях относительно возможности успешного начала китайско-американских отношений.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 17 января, сообщило агентство «Синьхуа».

В скором времени у президента России Владимира Путина также состоится телефонный разговор с лидером Китая. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина проходила в октябре на саммите БРИКС в Казани. Путин также посещал Китай в мае 2024 года с государственным визитом.