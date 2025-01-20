Пока вы не уснули: детали плана Трампа по урегулированию на Украине и ответ МИД РФ Японии

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Раскрыты детали плана Трампа по урегулированию на Украине

План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса оговаривает заморозку конфликта, а один из пунктов посвящен членству в НАТО, которого добивается Киев. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает «Московский комсомолец».

По словам осведомленных источников, ожидается, что вопрос присоединения Украины к НАТО снимут с повестки и «положат в ящик», но «не выбросят в мусорку».

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В МИД России ответили на предложение Японии по возобновлению диалога

Москва готова рассмотреть инициативы Токио по возобновлению двустороннего диалога, но только если они будут подкреплены реальными шагами японских властей по отказу от недружественной политики. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление по случаю 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Москвой и Токио. В тексте отмечается, что РФ продолжает сохранять веру в существование в Японии здравомыслящих государственных и общественных деятелей, осознающих негативные последствия антироссийского курса нынешнего руководства страны.

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Фон дер Ляйен безуспешно пытается организовать встречу с Трампом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается согласовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, но пока безрезультатно. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью, пишет ТАСС.

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У берегов Эстонии собралась флотилия НАТО

Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии с целью защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в Таллин уже прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий тральщик. Ожидается прибытие французского минного тральщика и дополнительных кораблей стран Североатлантического альянса.

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Шольц прокомментировал отсутствие приглашения для себя на инаугурацию Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «совершенно нормальным» то обстоятельство, что его не пригласили на инаугурацию Трампа. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Совершенно нормально то, что там страны представляют послы. Так это будет для подавляющего большинства [государств]», — сказал Шольц.

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В машине Гоши Куценко нашли тело убитой женщины

В машине актера Гоши Куценко нашли тело убитой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой собственный источник.

По информации канала, авто было припарковано во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. На теле жертвы обнаружили множество ран. Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет.

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Раскрыто влияние прихода Трампа на судьбу компаний в России

Приход избранного президента США Дональда Трампа к власти может изменить судьбу компаний, которые сохранили присутствие в России. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы отдела корпоративной разведки по региону Европы, Ближнего Востока и Африки в компании S-RM Яна Мэсси, Трамп может снизить стоимость присутствия на российском рынке, а Москва, наоборот, будет увеличивать цену ухода с него. Таким образом, появится баланс.

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Появились кадры пролета украинского «Лютого» в небе над Казанью

ПВО сбила украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать вертолетный завод в Казани. Кадры с пролетом дрона появились в Сети. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил Mash.

Предположительно, ВСУ использовали для атаки беспилотники «Лютый» — копии турецкого «Байрактара», которые уже применялись для нападения на Татарстан.Около 6:50 жители Казани услышали третью волну взрывов, в ряде районов звучали сирены, передает Telegram-канал.

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Лыжника из России лишили победы на марафоне в Швейцарии

Российский лыжник Омар Худиев принял участие в марафоне La Diagonela в Швейцарии в категории любителей. В этой же категории, в частности, участвовал многократный олимпийский чемпион, легендарный норвежец Бьорн Дэли.

Худиев в гонке на 55 км, которая состоялась 18 января, показал лучший результат в своей категории, но спустя короткое время после финиша был дисквалифицирован, так как для подготовки лыж использовал средства, содержащие запрещённый фтор.

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ФСО отказалась от российских мотоциклов Aurus

ФСО вернулась от мотоциклов Aurus к проверенным BMW. Накануне в Россию с официальным визитом посетил президент Ирана Масуд Пезешкиан, и в Москве иностранного лидера встречал мотоэскорт Федеральной службы охраны, состоящий из восьми байков. Однако по собственной информации «Мотора» для сопровождения были задействованы не инновационные электрические мотоциклы Aurus Merlon, а проверенные BMW R 1150RT. Инсайдеры полагают: электрическому байку не хватает запаса хода.

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