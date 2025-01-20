Фон дер Ляйен безуспешно пытается организовать встречу с Трампом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается согласовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, но пока безрезультатно. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью, пишет ТАСС.

«На данный момент запланированных встреч нет. Есть попытки согласовать встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для такой встречи», - пояснила она.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен не получила приглашение посетить инаугурацию Трампа/

Орбан захотел «оккупировать» Брюссель с помощью Трампа

Церемония инаугурации состоится в Вашингтоне 20 января, именно в этот день истекают полномочия действующего главы государства Джо Байдена. Принесение присяги Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом состоится в 12:00 по Вашингтону (20:00 по мск).