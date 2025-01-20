Стали известны предпочтения американцев по депортации мигрантов

Жители США ожидают, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации начнет депортацию мексиканцев, венесуэльцев и сальвадорцев. Об этом свидетельствуют данные опроса компании J.L. Partners, которые приводит Daily Mail.

Опрос был проведен 10-12 января среди 1009 зарегистрированных избирателей в США. 3% респондентов поддерживают идею Трампа о массовых депортациях нелегальных мигрантов.

«Сейчас Америка более едина, чем когда-либо, в вопросе массовых депортаций», — констатировал соучредитель JL Partners Джеймс Джонсон.

При этом первыми, кого, по мнению жителей США, необходимо депортировать из страны - мексиканцы. За это высказались 30% опрошенных. На втором месте – венесуэльцы (26%) и сальвадорцы (22%). Также американцев не устраивает наличие в стране китайцев и колумбийцев.

«Участия вооруженных сил США в депортациях поддержали 46% респондентов, а 33% выступили против. Вопрос разлучения семей вызывает больше разногласий (36% за и столько же против)», - отмечается в статье.

Ранее куратор по вопросам безопасности границ в администрации Трампа Томас Хоман заявил о том, что команда избранного президента США планирует заняться депортацией семей нелегальных мигрантов, даже если те завели детей на американской территории. По его словам, таким родителям позволят выбрать — уехать всей семьей, или оставить ребенка в США.