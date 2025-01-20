Бывший глава ЦРУ предостерег Трампа от проявления слабости

Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона и Леон Панетта высказал сомнения в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет оперативно справиться с международными кризисами, как он неоднократно заявлял ранее.

«Трамп всегда гордился своей способностью заключать сделки, обещая в своей кампании, что он решит такие конфликты в первые дни своего президентства. Но именно потому, что мир стал более опасным, это вряд ли возможно», – написал он в статье для New York Times.

По мнению Панетты, реальность современных вызовов способна пошатнуть уверенность нового лидера.

Он считает, что если попытки Трампа завершить конфликты провалятся, это нанесет ущерб имиджу США, демонстрируя слабость страны. Особое внимание Панетта уделил ситуации на Украине, подчеркнув, что в этом вопросе Вашингтону необходимо занять твердую и последовательную позицию.

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По мнению эксперта, Трамп обязан подтвердить приверженность США работе с НАТО для поддержки Украины. Панетта также отметил, что успех в урегулировании кризисов возможен только при сильном и стабильном руководстве. Он предупредил, что проявления слабости или хаотичности могут обернуться новыми глобальными потрясениями.

Напомним, что в свой первый президентский срок Трамп выдвигал множество амбициозных инициатив, однако лишь часть из них была реализована.