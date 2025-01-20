Порошенко* сделал заявление о возможностях Украины при Трампе

Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что при Дональде Трампе на посту президента США у Киева будет лишь «узкое окно возможностей». Об этом Порошенко* заявил в интервью, отрывки которого опубликованы в украинских СМИ.

Экс-президент Украины напомнил, что у него есть опыт переговоров с Трампом. Порошенко* заявил, что Трампа, в отличие от Джо Байдена, не заботят ценности.

«Следует помнить, что Трамп отличается от президента Байдена. Байден является президентом ценностей, а Трамп - президентом «цен». <…> Он очень сильный человек. Он отличный переговорщик», - подчеркнул Порошенко*.

Он добавил, что Трамп «практичный, решительный и конкретный» политик. По мнению Порошенко*, сейчас очень ответственное время и важна «идеальная координация» между всеми партнерами Украины на Западе.

«После трехлетнего опыта сотрудничества с Трампом могу заверить, что его возвращение в Белый дом - это окно возможностей, которое будет достаточно узким», - заключил экс-президент Украины.

Politico ранее рассказало, что неприязнь Трампа к Украине имеет глубокие корни. Издание напомнило, что именно телефонный разговор с Владимиром Зеленским привел Трампа к угрозе первого импичмента в декабре 2019-го.

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Трампа обвинили в попытках повлиять на исход выборов 2020 года через давление на Зеленского: Трамп просил начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Украинско-американский бизнесмен, с которым побеседовало Politico, заявил, что Трамп «ненавидит Украину», считая эту страну причиной всех его проблем во время первого президентского срока.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.