Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с началом второго срока президентства Дональда Трампа он начинает новую фазу наступления, «целью которого является оккупация Брюсселя». Его слова приводит Reuters.

Орбан считает, что президентство Трампа поможет запустить вторую волну массовых правых политических перемен в Европе.

«Всего несколько часов, и даже солнце будет светить по-другому в Брюсселе. Новый президент в США, большая фракция «патриотов» (фракция «Патриоты за Европу». — прим. ред.) в Брюсселе, большой энтузиазм. Итак, большое наступление может начаться. Я начинаю вторую фазу наступления, целью которого является оккупация Брюсселя», — сказал Орбан.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

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19 января Трамп прибыл в Вашингтон, где состоится церемония его инаугурации. По информации телеканала CBS News, Трамп приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.