В Киеве раскрыли, когда может произойти перемирие на Украине

Сегодня рассматриваются три даты для наиболее вероятного наступления перемирия на Украине.

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Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«Звучат три ключевые даты: 9 мая, Пасха и 90 дней инаугурации Дональда Трампа. 9 мая, как такой определенный день. В этом году, 9 мая будет отмечаться 80 лет Победы. Можно на многое пойти в этот день, можно многое объявить, используя символичность этой даты, но можно многому подвести черту», – заявил Бортник в эфире своего видеоблога.

По его словам, вторая дата, еще более популярная, это 30 апреля. 30 апреля истечет 100 дней президентства Трампа, 100 дней, о которых говорил Кит Келлог, как о периоде, когда США попытаются завершить конфликт.

«Ну и третья дата, которая звучит, – это, конечно, Пасха. Это возможность пасхального перемирия. В этом году Пасха у христиан восточного и западного обряда случается в один день. 20 апреля как дата, когда, возможно, будет объявлено пасхальное перемирие», – считает политолог.

Напомним, портал 360.ru сообщал, что Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ.